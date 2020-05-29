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Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ 

Артём Кульша 1 час назад
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь
Фото: РИА Новости
Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Собеседник».
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По информации издания, все они подали документы в Федеральную налоговую службу (ФНС) России на получение своими компаниями выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) (12,13 тысячи рублей) на каждого сотрудника.
Лепс, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), сделал это 6 мая и получил отказ, потому что в апреле количество работников составило менее 90% от их числа в марте.
Компания «Гуд Фуд Стайл», соучредителями которой являются Пригожин и певец Эмин Агаларов, получила отказ по той же причине.
Билан, ИП, подал заявление 18 мая и получил одобрение.
Заявление компании «Карай-Эко», доля в которой есть у певицы Аллы Пугачевой, в настоящее время обрабатывается. Так же как и заявления Тодоренко, ИП, и музыкального лейбла рэпера Тимати «Блэк Стар» (Black Star). Заявление Баскова, ИП, было одобрено, а Агутин, ИП, не прошел проверку на численность сотрудников.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Тимати , Николай Басков , Дима Билан , Эмин Агаларов , Регина Тодоренко , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Федеральная налоговая служба
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