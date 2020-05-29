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Шаляпин вмешался в конфликт Шнурова и Пригожина 

Павел Тиунов 25 минут назад
Шаляпин вмешался в конфликт Шнурова и Пригожина
Фото: РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram высказался на тему поддержки государством российских артистов. При этом, обсуждая поднятую тему, он выразил солидарность с мнением музыканта Сергея Шнурова.
Шаляпин отметил, что, когда речь заходит о поддержке артистов, то в первую очередь, по его словам, необходимо оказать помощь сотрудникам государственных и народных театров, музыкантам, работающим в ресторанах, а также представителям цирков, хоров и танцевальных ансамблей.
Певец подчеркнул, что поддержка необходима людям, которые не имеют доступа на телевидение, но, «зарабатывая на хлеб творческим трудом», развивают искусство и сохраняют культуру в стране.
«Первая плеяда (артистов) так сказать» — это не более чем междусобойчик на ТВ, обслуживающий определённый класс и плюющий на широкую публику с высоты своего величия», — написал Шаляпин, отметив, что в этом вопросе солидарен с Сергеем Шнуровым (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Он подчеркнул, что истинно народный артист должен проявлять уважение и сострадание к людям, перед которыми выступает, а не бросаться пафосными словами о любви к родине.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за пандемии коронавируса вынуждены голодать. На его высказывание отреагировал Сергей Шнуров, который пообещал прислать продюсеру и его супруге певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“. В ответ Пригожин обвинил лидера группы „Ленинград“ в продажности.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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