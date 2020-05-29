Шаляпин вмешался в конфликт Шнурова и Пригожина 

Шаляпин отметил, что, когда речь заходит о поддержке артистов, то в первую очередь, по его словам, необходимо оказать помощь сотрудникам государственных и народных театров, музыкантам, работающим в ресторанах, а также представителям цирков, хоров и танцевальных ансамблей.

Певец подчеркнул, что поддержка необходима людям, которые не имеют доступа на телевидение, но, «зарабатывая на хлеб творческим трудом», развивают искусство и сохраняют культуру в стране.

«Первая плеяда (артистов) так сказать» — это не более чем междусобойчик на ТВ, обслуживающий определённый класс и плюющий на широкую публику с высоты своего величия», — написал Шаляпин, отметив, что в этом вопросе солидарен с Сергеем Шнуровым (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что истинно народный артист должен проявлять уважение и сострадание к людям, перед которыми выступает, а не бросаться пафосными словами о любви к родине.