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Звезды шоу-бизнеса подали заявление на госпомощь. Получат не все 

Ирина Лебедева и ещё 13 27 минут назад
«Обедневшие» артисты написали заявление на выплаты
Фото: ТАСС
В последнее время то один, то другой известный артист нет-нет да пожалуется во всеуслышание на тяжелую жизнь и безденежье.
Как оказалось, и самые известные из них не считают зазорным обратиться за получением прямых выплат от государства, даже если эта выплата составляет один МРОТ (12 130 руб.) на человека, информирует Lenta.ru.
По данным ФНС, госпомощь была одобрена, в частности, Николаю Баскову и Диме Билану, а также телеведущей Регине Тодоренко.
А вот Леонид Агутин и Тимур Юнусов (Тимати), являющиеся, кстати индивидуальными предпринимателями, а также Иосиф Пригожин и Григорий Лепс получили отказ.
Дело в том, что все они в связи с новыми реалиями в период пандемии коронавируса уволили слишком много своих помощников.
Как ранее писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации.
По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
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Комментарии 97
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Тимати , Николай Басков , Дима Билан , Регина Тодоренко , Иосиф Пригожин , Lenta.ru
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