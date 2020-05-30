«Обедневшие» артисты написали заявление на выплаты

В последнее время то один, то другой известный артист нет-нет да пожалуется во всеуслышание на тяжелую жизнь и безденежье.

Как оказалось, и самые известные из них не считают зазорным обратиться за получением прямых выплат от государства, даже если эта выплата составляет один МРОТ (12 130 руб.) на человека, информирует Lenta.ru.

Дело в том, что все они в связи с новыми реалиями в период пандемии коронавируса уволили слишком много своих помощников.

Как ранее писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации.

По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».