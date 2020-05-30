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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
«Обедневшие» артисты написали заявление на выплаты
Фото: Pixabay
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС.
Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
Однако исполнитель Григорий Лепс получил отказ. Артистом была подана заявка на господдержку ювелирной компании, в которой ему принадлежат 20 процентов акций. Отмечается, что в период пандемии коронавируса сокращения в компании составили более 10 процентов. Это и послужило причиной отказа.
Заявление продюсера Иосиф Пригожин также было отклонено. В его совместном ресторанном предприятии с Эмином Агаларовым было уволено слишком много сотрудников с начала эпидемии. По этой же причине не получили одобрение индивидуальные предприниматели музыкант Леонид Агутин и рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
Президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по стимулированию экономики и поддержке бизнеса во время обращения к нации 25 марта. В нем он предложил для тех россиян, которые временно признаны безработными, при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Тем же, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, Путин предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по верхней планке, то есть в размере МРОТ — 12 130 рублей. Позднее в ходе совещания с губернаторами 8 апреля глава государства заявил, что на пособия в размере минимального размера оплаты труда могут рассчитывать и те россияне, которые лишились работы после 1 апреля.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Тимати , Николай Басков , Дима Билан , Регина Тодоренко , Владимир Путин , Иосиф Пригожин
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