Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарзан нашел применение «половым навыкам» 

Павел Тиунов и ещё 15 1 час назад
Тарзан нашел применение «половым навыкам»
Фото: РИА Новости
Муж Наташи Королёвой стриптизёр Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, на своей странице в Instagram заявил, что нашел применение своим навыкам в «половых делах». Так артист прокомментировал смешное фото, на котором он выступил в роли поломойки.
Пост был опубликован 29 мая. На снимке Тарзан предстал перед подписчиками одетым в фартук и косынку, сидящим на полу с тряпкой в руках. Лицо стриптизера при этом выражает отчаяние или безысходность.
«Устроился на работу …по специальности))) В половых то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа!» — написал Глушко, посоветовав пользователям «оставить грязь за порогом» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
За несколько часов после публикации ироничный пост Тарзана набрал более 2 тысяч лайков и около 150 комментариев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Тарзан скандально прокомментировал положение представителей отечественного шоу-бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что актеры и музыканты в результате оказались в заведомо более проигрышной ситуации нежели, например, российские пенсионеры. Пожилые россияне, по его словам, хотя бы продолжают получать пенсии, в то время как артисты оказались без средств к существованию.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение