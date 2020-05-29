Тарзан нашел применение «половым навыкам» 

Муж Наташи Королёвой стриптизёр Сергей Глушко , более известный под псевдонимом Тарзан, на своей странице в Instagram заявил, что нашел применение своим навыкам в «половых делах». Так артист прокомментировал смешное фото, на котором он выступил в роли поломойки.

Пост был опубликован 29 мая. На снимке Тарзан предстал перед подписчиками одетым в фартук и косынку, сидящим на полу с тряпкой в руках. Лицо стриптизера при этом выражает отчаяние или безысходность.

«Устроился на работу …по специальности))) В половых то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа!» — написал Глушко, посоветовав пользователям «оставить грязь за порогом» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

За несколько часов после публикации ироничный пост Тарзана набрал более 2 тысяч лайков и около 150 комментариев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Тарзан скандально прокомментировал положение представителей отечественного шоу-бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что актеры и музыканты в результате оказались в заведомо более проигрышной ситуации нежели, например, российские пенсионеры. Пожилые россияне, по его словам, хотя бы продолжают получать пенсии, в то время как артисты оказались без средств к существованию.