Сафронов резко ответил «нищим» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов

На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко , известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.

Художник обратил внимание на точность формулировки вопроса.

"Жить, как жили, или жить, чтобы выжить? Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно", — считает Сафронов.

По его мнению, человек с высоким уровнем дохода должен откладывать на черный день. Сафронов отметил, что стал тратить накопленные средства, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается.

"У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий", — уверен он.

Художник заключил, что наиболее пострадавшими из-за пандемии оказались простые люди: работники театров, музеев, продавцы непродовольственных магазинов, ресторанов.

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