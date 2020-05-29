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Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам 

РИА Новости 6 часов назад
Сафронов резко ответил «нищим» артистам
Фото: РИА Новости
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Художник обратил внимание на точность формулировки вопроса.
"Жить, как жили, или жить, чтобы выжить? Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно", — считает Сафронов.
По его мнению, человек с высоким уровнем дохода должен откладывать на черный день. Сафронов отметил, что стал тратить накопленные средства, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается.
"У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий", — уверен он.
Художник заключил, что наиболее пострадавшими из-за пандемии оказались простые люди: работники театров, музеев, продавцы непродовольственных магазинов, ресторанов.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , ИД "Собеседник"
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