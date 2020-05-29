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Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве 

Lenta.ru и ещё 7 8 часов назад
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Фото: Lenta.ru
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube.
В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина. Среди прочего, в ходе «беседы» он от имени градоначальника рассказал о том, что граждане отныне имеют право повеситься в парках из-за карантина, исключительно чтобы растянуть страдающие из-за постоянного сидения дома позвоночник и суставы.
Также «Путин» попросил «Собянина» штрафовать нарушителей прогулок на сумму не более пяти тысяч рублей, поскольку штраф «не должен превышать размер выплат помощи от государства».
Наибольший «дискурс» между ними возник касательно названия инициативы московских властей. После обсуждения они пришли к названию «График, чтобы свободно подышать через день».
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. При этом градоначальник заявил о необходимости избежать скопления людей «как на первомайской демонстрации», поэтому отпускать москвичей в парки будут по графику. «Предлагаем в тестовом режиме сделать график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, могли бы выходить на прогулки», — сказал он. Ожидается, что продлится такая схема две недели. Гражданам, включая лиц старше 65 лет, можно будет гулять, соблюдая некоторые правила, например носить маску и держать дистанцию с другими прохожими.
По состоянию на 28 мая в Москве зарегистрировано 173 497 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Сергей Собянин , Владимир Путин , Максим Галкин , Правительство Москвы , Москва
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