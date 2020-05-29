Юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram пародию на обсуждение новых правил прогулок в столице. В юмористическом ролике пародист выступил одновременно и в роли мэра Москвы Сергея Собянина, и в роли президента России Владимира Путина.
«Собянин» в исполнении Галкина рассказал о том, как именно будет организован график прогулок в условиях пандемии коронавируса, а также заявил, что всем москвичам дана возможность «повеситься» в парках, то есть повиснуть на руках, чтобы ««растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии».
Галкин от имени Собянина также отметил, что на карантине жителям столицы будет разрешено «круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».
В свою очередь «Путин» поинтересовался, как будет организован контроль за соблюдением графика, и призвал штрафовать нарушителей прогулок на сумму не более пяти тысяч рублей, поскольку штраф «не должен превышать размер выплат помощи от государства».
При этом «мэр» и «президент» обсудили название для новых правил и пришли к выводу, что подойдет — «График, чтобы свободно подышать через день».
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал с 1 июня смягчение ограничительных мер, введенных в столице из-за коронавируса. Москвичам в тестовом режиме разрешат прогулки и занятия спортом при условии соблюдения масочного и перчаточного режимов.