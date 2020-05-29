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Галкин спародировал диалог Путина и Собянина о прогулках в Москве 

News.ru и ещё 8 48 минут назад
Российский юморист Максим Галкин сделал пародию на обсуждение графика прогулок москвичей во время пандемии между президентом РФ Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным.
Ранее Собянин предложил разрешить жителям города выходить на прогулки по графику с 1 июня. Расписание прогулок будет зависеть от номеров домов.
Смотрите: сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у которых дома параллельны экватору. И, после них, дома, которые находятся в программе реновации, — пародирует мэра юморист.
В своем видеоролике Галкин исполнил роли обоих политиков сразу. В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день». Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,4 млн раз. Оппозиционный политик Алексей Навальный написал, что «мэр» в исполнении Галкина объяснил график более понятно, чем настоящий градоначальник в реальной жизни.
Как писал NEWS.ru ранее, во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания. Об этом сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Комментарии 16
Шоу-бизнес , Видео , Ситуация в мире , Алексей Навальный , Сергей Собянин , Владимир Путин , Максим Галкин , Москва
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