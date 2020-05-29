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Бывший муж Началовой попал в передрягу из-за коронавируса 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывший муж Началовой попал в передрягу
Фото: РИА Новости
В марте Дмитрий Ланской вместе с семьей покинул Россию и обосновался в Юрмале — мужчина с родственниками намеревался отдохнуть. Некоторое время музыкант жил с возлюбленной Екатериной и детьми Софьей и Платоном на окраине леса, вдали от цивилизации, наслаждаясь тишиной.
Проблемы начались, когда власти Латвии приняли решение закрыть границы из-за пандемии коронавируса. Ланской и семья оказались отрезаны от родной страны и на время потеряли возможность вернуться. В определенный период времени к концу стали подходить денежные запасы, а найти работу на месте Дмитрий не смог. Артисту удалось отыскать занятость в Москве, однако добраться туда оказалось не так-то просто. Сейчас, сообщает портал «7 дней», Ланской готов едва ли не добираться до России пешком, ведь он очень боится за возможность содержать собственных малышей.
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Шоу-бизнес , журнал "7 Дней" , Юрмала
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