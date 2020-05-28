Похоже, что знаменитый дуэт может снова осчастливить своих поклонников

На протяжении многих лет 53-летняя актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и 54-летний шоумен Михаил Щац были парой не только на экране, но и в жизни.

Однако в последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о грядущем разводе знаменитого дуэта. Но Лазарева и Шац продолжают утверждать — в их семье царят мир и любовь даже несмотря на то, что Татьяна уже довольно давно живет в Испании с младшей дочерью.

Фанаты артистов не один год мечтают о творческом воссоединении Татьяны и Михаила и, кажется, что их терпение вскоре будет вознаграждено с лихвой.

В микроблоге 37-летнего российского актера и комика Владимира Маркони появилась сенсационная публикация, приведшая поклонников Лазаревой и Шаца в настоящий восторг. По словам Маркони, уже сосем скоро зрителям посчастливится стать свидетелями воссоединения любимых артистов на ТВ.