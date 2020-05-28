Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Получили мы за вас»: Богомолов рассказал о встрече со священником 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Богомолов рассказал о встрече со священником
Фото: РИА Новости
Режиссер Константин Богомолов рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» о своей встрече с батюшкой, который обвенчал его с телеведущей Ксений Собчак.
«Рамблер» писал, что Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.
Богомолов рассказал телеведущему Ивану Урганту, что его родители и мама Ксении Собчак узнали о том, что они намерены обвенчаться, только в ЗАГСе.
«А потом я встретил на Бронной батюшку, который нас венчал. Прекрасный человек, замечательный. Он так грустно на меня посмотрел и сказал: «Как ваши дела?» Я говорю: «Замечательно. А как ваши?» А он: «Ну и получили мы за вас», — отметил режиссер.
На это Ургант заявил, что «Бог все-таки есть».
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оставлю мать без внуков»: сын Яковлевой сделал признание
«Оставлю мать без внуков»: сын Яковлевой сделал признание
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение