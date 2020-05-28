Богомолов рассказал о встрече со священником

«Рамблер» писал, что Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.

Богомолов рассказал телеведущему Ивану Урганту , что его родители и мама Ксении Собчак узнали о том, что они намерены обвенчаться, только в ЗАГСе.

«А потом я встретил на Бронной батюшку, который нас венчал. Прекрасный человек, замечательный. Он так грустно на меня посмотрел и сказал: «Как ваши дела?» Я говорю: «Замечательно. А как ваши?» А он: «Ну и получили мы за вас», — отметил режиссер.

На это Ургант заявил, что «Бог все-таки есть».