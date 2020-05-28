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«Просто начала есть»: Семенович потолстела 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Просто начала есть»: Семенович потолстела
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в Instagram, что поправилась за период самоизоляции на пять килограммов, рассказав, почему никак не может сбросить вес.
По словам певицы, эти месяцы для нее оказались очень тяжелыми, как в плане работы, так и в плане личной жизни, и она не придерживалась диеты.
«Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть. Для меня еда — это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова) (…) Вот и сейчас, как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс», — рассказала Семенович.
При этом артистка заверила поклонников, что намерена взять себя в руки и похудеть.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассказала поклонникам, что перенесла операцию на ноге из-за неудачно сделанного педикюра. Певица пожаловалась на сильные боли после хирургического вмешательства.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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