«Просто начала есть»: Семенович потолстела 

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в Instagram, что поправилась за период самоизоляции на пять килограммов, рассказав, почему никак не может сбросить вес.

По словам певицы, эти месяцы для нее оказались очень тяжелыми, как в плане работы, так и в плане личной жизни, и она не придерживалась диеты.

«Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть. Для меня еда — это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова) (…) Вот и сейчас, как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс», — рассказала Семенович.

При этом артистка заверила поклонников, что намерена взять себя в руки и похудеть.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассказала поклонникам, что перенесла операцию на ноге из-за неудачно сделанного педикюра. Певица пожаловалась на сильные боли после хирургического вмешательства.