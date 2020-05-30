«Не дал ни копейки денег на детей»: Пригожин о Шульгине 

17 лет назад Валерия оформила развод — Шульгин и ранее поднимал на нее руку, но стало доставаться и детям. Певица ушла, забрав сыновей и дочку.

Через некоторое время звезда смогла справиться со стрессом из-за тяжелого развода, начала самостоятельную карьеру и встретила свою любовь.

Иосиф Пригожин всегда относился к детям жены, как к собственным, и отцом они считают именно его.

Дети выросли, они уже взрослые и самостоятельные, но неприязнь Шульгина к бывшей супруге, ставшей успешной без него, не проходит.

Об этом рассказал Иосиф Пригожин. Дело в том, что некоторые хиты, которые поет Валерия, в свое время были созданы Шульгиным.

И всякий раз перед концертами приходится получать его согласие на исполнение. При этом собственным детям экс-супруг певицы вообще никогда не помогал.

«У нас любой фестиваль, любой концерт без него не проходит! Надо брать разрешение на исполнение песен, которые ему принадлежат! Мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег. Ни разу не присылал алименты», — цитирует слова Пригожина СтарХит.

Как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, что он имел в виду, когда говорил о «бедствующих артистах». Он уверяет, что вел речь не о себе, и даже не о поп-звездах, а об обычных творческих людях.

Пригожин отметил, что многие люди содержат свои коллективы даже нулевой доходности.