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Гулькина заплатила за лечение кота миллион рублей 

Вероника Полынина и ещё 1 12 минут назад
Гулькина заплатила за лечение кота миллион рублей
Фото: Instagram
Певица Наталья Гулькина рассказала о дорогостоящем лечении своего кота от коронавируса.
«Нет, это не человеческий коронавирус, кошки не могут болеть человеческими болезнями. Кошачий коронавирус уже много-много лет существует, и он никакого отношения к людям не имеет», — уточнила Гулькина в интервью изданию «Собеседник».
Гулькина сообщила, что несколько месяцев назад она принесла в дом бездомного котенка, через некоторое время он умер. Позже выяснилось, что кот болел коронавирусом и успел заразить домашнего питомца семьи — трехлетнего тайского кота Мейсон.
«Самое ужасное, что когда кот болеет коронавирусом, вы даже не увидите этого. Он может быть носителем, а сам выглядеть вполне здоровым. Но в какой-то момент иммунитет ослабнет, и этот вирус будет мутировать. У кого-то на почки подействует, у кого-то на легкие», — рассказала певица.
По ее словам, у Мейсона «свис живот», стали разъезжаться ноги, начал прогибаться позвоночник, в легких скопилась жидкость.
Певица отметила, что спасти животное помогло экспериментальное лекарство из Гонконга. По подсчетам Гулькиной, трехмесячное лечение Мейсона обошлось в миллион рублей. Она отметила, что после рассказа о болезни кота ее подписчики в соцсетях стали высылать ей деньги.
«Мы по каждой копеечке давали им отчет. Люди мне здорово помогли, за что огромное спасибо!» — заключила певица.
Как сообщал «Рамблер», накануне Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о коронавирусе COVID-19, обнаруженном у российской кошки. Пятилетнюю кошку поместили на карантин «по месту нахождения». Больны ли хозяева кошки и как себя чувствует животное, специалисты не уточнили.
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Шоу-бизнес , Наталья Гулькина , ИД "Собеседник"
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