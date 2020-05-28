Гулькина заплатила за лечение кота миллион рублей 

Певица Наталья Гулькина рассказала о дорогостоящем лечении своего кота от коронавируса.

«Нет, это не человеческий коронавирус, кошки не могут болеть человеческими болезнями. Кошачий коронавирус уже много-много лет существует, и он никакого отношения к людям не имеет», — уточнила Гулькина в интервью изданию «Собеседник».

Гулькина сообщила, что несколько месяцев назад она принесла в дом бездомного котенка, через некоторое время он умер. Позже выяснилось, что кот болел коронавирусом и успел заразить домашнего питомца семьи — трехлетнего тайского кота Мейсон.

«Самое ужасное, что когда кот болеет коронавирусом, вы даже не увидите этого. Он может быть носителем, а сам выглядеть вполне здоровым. Но в какой-то момент иммунитет ослабнет, и этот вирус будет мутировать. У кого-то на почки подействует, у кого-то на легкие», — рассказала певица.

По ее словам, у Мейсона «свис живот», стали разъезжаться ноги, начал прогибаться позвоночник, в легких скопилась жидкость.

Певица отметила, что спасти животное помогло экспериментальное лекарство из Гонконга. По подсчетам Гулькиной, трехмесячное лечение Мейсона обошлось в миллион рублей. Она отметила, что после рассказа о болезни кота ее подписчики в соцсетях стали высылать ей деньги.

«Мы по каждой копеечке давали им отчет. Люди мне здорово помогли, за что огромное спасибо!» — заключила певица.

Как сообщал «Рамблер», накануне Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о коронавирусе COVID-19, обнаруженном у российской кошки. Пятилетнюю кошку поместили на карантин «по месту нахождения». Больны ли хозяева кошки и как себя чувствует животное, специалисты не уточнили.