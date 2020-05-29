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«Смешной твой Иосиф»: Валерия ответила на критику Пригожина 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Смешной твой Иосиф»: Валерия ответила на критику Пригожина
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Певица Валерия ответила на слова пользовательницы инстаграма с критикой продюсера Иосифа Пригожина.
В одной из своих публикаций артистка отметила, что в период пандемии люди придумали много "смешнейших шуток", и поинтересовалась у подписчиков, какие из них им понравились. Однако в комментариях, помимо анекдотов, оказались и критические высказывания в адрес мужа певицы.
"Я думаю, смешной твой муж Иосиф. Он ничем от другого народа не отличается. Как вляпается со своим языком. И вы все не рады", — написала @romanova_rima8.
Валерия вступилась за Пригожина, при этом признав, что его слова, вероятно, были "слишком громкие".
"Громко, может, слишком, но привлек внимание к серьезной проблеме, и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали", — парировала певица.
На днях после слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер "Ленинграда" несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Валерия
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