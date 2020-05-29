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Никас Сафронов отчитал жалующихся на бедность артистов 

Мария Иванова и ещё 15 1 час назад
Никас Сафронов отчитал жалующихся на бедность артистов
Фото: Instagram
Художник Никас Сафронов заявил, что ни один из популярных российских артистов не находится на грани нищеты, поэтому жаловаться на свое положение они не должны. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Вечерней Москве», что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
«Я предполагаю, что никто из популярных нынче артистов не находится на гране нищеты», — заявил Сафронов, комментируя жалобы знаменитостей.
Он вспомнил притчу о фараоне, который увидел во сне, как семеро тощих коров съели семерых тучных.
Иосиф предупредил фараона, что за семью урожайными годами последуют семь лет голода, поэтому фараон успел сделать запасы.
«Так что человек, зарабатывающий хорошие деньги, должен откладывать энную сумму на так называемый черный день. Я уверен, что у большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий», — заявил художник.
Сафронов отметил, что он сам именно так и сделал. Поэтому теперь, когда художник тоже перестал зарабатывать, он все равно может спокойно жить и даже помогать другим людям.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Иосиф Пригожин
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