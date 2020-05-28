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Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей 

News.ru и ещё 1 45 минут назад
Киркоров шокировал поклонников
Фото: Instagram
Российский певец Филипп Киркоров в прямом эфире соцсети Тик-ток показал поклонникам свою огромную гардеробную.
Артист признался, что распродает свои вещи, чтобы помочь пенсионерам, оказавшимся в тяжёлом положении. При этом он пообещал, что больше не будет тратить столько денег на одежду из-за кризиса.
Почти 2 миллиона рублей стоили. Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю, — отметил музыкант, демонстрируя фанатам джинсы с летающими свинками и тигрицами.
Исполнитель добавил, что балахон, в котором он был в клипе «Романы», стоит 280 тысяч евро (более 21 миллионов рублей). Это самая дорогая вещь в его шкафу. Уникальный наряд расшит библейскими фресками. По словам Киркорова, яркие образы вот уже 30 лет помогают ему оставаться на сцене.
Киркоров шокировал публику, «напрудив» в штаны
Как писал NEWS.ru, поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 тысяч рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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