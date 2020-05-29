«Упала и покатилась»: пьяная Гузеева сорвала спектакль

Для Ларисы Гузеевой нет запретных тем и слов. Телеведущая ругается с подписчиками, откровенно рассказывает о первой брачной ночи, признает, что ее супруг засматривается на молодых и стройных. А еще делится негативным опытом, вспоминая, как ее жизнь отравлял алкоголь.

Об одном из инцидентов Гузеева рассказала в недавнем выпуске шоу «Давай поженимся!», пишет «Царьград». В студию программы пришла невеста, любящая выпить, — свое пристрастие дама даже назвала преимуществом. Лариса поспорила — и в качестве аргумента рассказала, как пришла пьяной на спектакль.

«И тут я подумала на сцене: «А ну-ка упаду». Упала и покатилась, начала какую-то отсебятину лепить. Мне казалось, что я просто гениально играю!» — поделилась актриса.

Коллеги артистки напряглись и импровизацию поддержать не смогли, хотя затея казалась Ларисе блестящей. Спектакль с нетрезвой Гузеевой в итоге был сорван.

Телесваха долго боролась с вредной привычкой. Ушла от первого мужа-алкоголика, с которым выпивала и страдала от домашнего насилия. От второго спутника порой прятала бутылку. Завязать с алкоголем Гузеевой, по собственным словам, помог сын. Услышав от Георгия упрек: «Мать меня ругает, а сама курит и пьет», ведущая взялась за ум.