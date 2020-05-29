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Лариса Гузеева вспомнила, как нетрезвой сорвала спектакль 

Экспресс газета и ещё 5 2 часа назад
«Упала и покатилась»: пьяная Гузеева сорвала спектакль
Фото: РИА Новости
Для Ларисы Гузеевой нет запретных тем и слов. Телеведущая ругается с подписчиками, откровенно рассказывает о первой брачной ночи, признает, что ее супруг засматривается на молодых и стройных. А еще делится негативным опытом, вспоминая, как ее жизнь отравлял алкоголь.
Об одном из инцидентов Гузеева рассказала в недавнем выпуске шоу «Давай поженимся!», пишет «Царьград». В студию программы пришла невеста, любящая выпить, — свое пристрастие дама даже назвала преимуществом. Лариса поспорила — и в качестве аргумента рассказала, как пришла пьяной на спектакль.
«И тут я подумала на сцене: «А ну-ка упаду». Упала и покатилась, начала какую-то отсебятину лепить. Мне казалось, что я просто гениально играю!» — поделилась актриса.
Коллеги артистки напряглись и импровизацию поддержать не смогли, хотя затея казалась Ларисе блестящей. Спектакль с нетрезвой Гузеевой в итоге был сорван.
Телесваха долго боролась с вредной привычкой. Ушла от первого мужа-алкоголика, с которым выпивала и страдала от домашнего насилия. От второго спутника порой прятала бутылку. Завязать с алкоголем Гузеевой, по собственным словам, помог сын. Услышав от Георгия упрек: «Мать меня ругает, а сама курит и пьет», ведущая взялась за ум.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Царьград ТВ
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