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У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавирус 

Lenta.ru 39 минут назад
У Марион Котийяр обнаружили коронавирус
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Paris Match.
Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе с артисткой подхватили COVID-19. Актер не стал приводить подробности, однако отметил, что их паре не о чем волноваться, так как болезнь протекает в легкой форме.
44-летняя Котийяр известна по таким картинам, как «Начало», «Такси», «Крупная рыба», «Полночь в Париже», «Хороший год», «Кредо убийцы» и «Жизнь в розовом цвете». Кане появлялся в лентах «Прекрасная эпоха», «Пляж», «Видок», «Просто вместе», «Не говори никому», «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Кроме того, он вместе с Котийяр снимался в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься».
Знаменитости начали встречаться в 2007 году, в 2011-м у них родился сын. Пара не оформляла официальный брак.
В апреле актер Том Хэнкс, который вместе с женой Ритой Уилсон тоже переболел COVID-19, стал донором крови для создания вакцины. Пару лечили при помощи хлорохина. Уилсон заявила, что не знает, какую роль сыграл препарат в ее выздоровлении, однако подчеркнула, что он вызвал множество побочных эффектов. Она призвала людей быть осторожнее с приемом этого лекарства.
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Шоу-бизнес , Том Хэнкс , Рита Уилсон
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