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«Зачем ты это рассказал?»: семья осудила Стаса Костюшкина за исповедь о пережитом насилии 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Семья осудила Костюшкина за исповедь о насилии
Фото: Instagram
Экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина осудили родственники за исповедь о пережитом насилии. 48-летний исполнитель припомнил, что психологическую травму он приобрел, едва лишь ему исполнилось 8 лет. В тот злосчастный день маленький Стас гулял с друзьями на территории завода полимеров. В какой-то момент Костюшкин издалека завидел подозрительного юношу, который был значительно старше любого его друга из компании. Артист, почувствовав, что сейчас произойдет что-то неладное, «дал стрекача». Далеко, впрочем, убежать ему не дали — насильник убедил его вернуться, иначе «всех друзей закопают».
«Мне сейчас 48, и я ничего не забыл, я все очень хорошо помню. С товарищами мы тогда ушли и договорились никому не говорить об этом. Я переживал очень долго», — подметил он в беседе с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу "Алена, блин".
Лишь спустя пару десятков лет Костюшкин решился поднять эту тему публично. Тогда многие родственники Стаса не поддержали. Как только они услышали историю по телевизору, начались звонки — люди осуждали мужчину за избыточную откровенность.
«Звонили все родственники. Спрашивали: «Зачем ты это рассказал?». Я тогда ответил, что озвучил это по причине страха. Страха за сыновей», — подытожил он.
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Шоу-бизнес , Стас Костюшкин
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