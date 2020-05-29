Певец Стас Костюшкин пережил в детстве сексуальное насилие со стороны мужчины. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Костюшкин рассказал, что в детстве пережил насилие со стороны мужчины. Вчера он рассказал о подробностях произошедшего.

По словам певца, тогда ему был примерно восемь лет. Он и четверо его друзей пошли на поле рядом с заводом по производству пластмасс — им рассказали, что там есть множество шприцов, из которых дети в те годы обливали друг друга водой. Это оказалось правдой.

В какой-то момент Костюшкин увидел, что к ним приближается молодой человек. Он испугался и забежал в палисадник. Парень это увидел и попросил его передать родителям остальных мальчиков, где он их закопал. Костюшкин решил, что его друзей сейчас убьют, и вернулся. Молодой человек приказал детям лечь на землю и отрыть рты.

«Он достал этот… член как бы и… засунул каждому в рот», — рассказал певец.

Он признался, что ничего не забыл спустя 40 лет, а решил рассказать об этом из-за страха за своих детей, а также страха того, что готов убить человека, который сделал бы подобное с ними.