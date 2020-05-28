Винокур вспомнил свою встречу с Софи Лорен

Знаменитый юморист Владимир Винокур вслед за многочисленными коллегами в Instagram тоже решил пройтись по воспоминаниям. Для этого артист начал перебирать свои фотографии и наткнулся на замечательный снимок в звездной компании.

Винокур вместе с товарищами и коллегами Александром Ширвиндтом Станиславом Говорухиным и Никасом Сафроновым сделал фото на память с голливудской дивой Софи Лорен . Глядя в объектив, легенда мирового кинематографа крепко держит руку Винокура. Юморист поспешил обратить внимание подписчиков на этот факт.

«Софи, схватила меня за руку и не отпускает! Что это!? Столько лет прошло, а я думаю…? Всего два анекдота рассказал, результат какой!» — подписал под снимком артист.

Фолловеры юмориста поспешили пошутить на эту тему и будто бы устроили под фото соревнование на самый смешной комментарий.