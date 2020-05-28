«Меня это заставляет нервничать»

Актриса Елена Воробей в беседе с изданием "Собеседник" рассказала, что артисты сидят без работы третий месяц, однако у всех разная финансовая ситуация.

"Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам — не полагается ничего", — пояснила Воробей.

Она отметила, что на определенный срок артисты лишились возможности зарабатывать. Подобные перспективы актриса назвала угнетающими. Воробей напомнила, что она является единственным кормильцем в семье — у нее есть дочь, а также племянники и племянницы школьного возраста, "которые не попадают под какие-либо выплаты".

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала, что решила продать свою квартиру в Черногории на морском побережье. Кроме того, она назвала глупым сравнение уровня жизни обычных людей и знаменитостей, у которых есть недвижимость за границей и элитные квартиры.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

Воробей также рассказала, что нужно помнить о людях, которым сейчас тяжелее и помочь тем, кто в этом нуждается. Артистка призналась, что сейчас доставляет продукты первой необходимости людям, которые не могут выйти из дома из-за пандемии.

Ранее после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений в связи с коронавирусной инфекцией, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.

Лидер группы "Ленинград" несколько раз критиковал Пригожина за его ответы, после чего продюсер отметил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" из-за упоминания в своих стихах певицы Валерии и призвал его извиниться перед ней.