«Шушера»: Шнуров о российских звездах

Музыкант Сергей Шнуров проанализировал спор с продюсером Иосифом Пригожиным , заявившим о бедственном положении звезд на карантине. По мнению певца, кризис показал, что у людей нет необходимости в услугах «фейковых» артистов.

После Instagram-баталий с продюсером Иосифом Пригожиным лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел к выводу, что труд звезд «мало кому нужен». Он решил подвести черту под спором о положении артистов во время пандемии и написал свои размышления в колонке на сайте kp.ru.

«Пошумел я немножко на неделе. Шутки шутками, стишки стишками, но давайте поразмышляем: что в этом «конфликте» смысловое? Какую проблему он высветил? Что в нем острого? Не «матюги» же в интернете. Это дело тут обычное, — начал Шнуров. — Предполагаю, что главный вопрос, который, так сказать, всплыл, — почему наши «звезды» не находят широкой поддержки у, казалось бы, своей аудитории?»

Он отметил, что в ответ на жалобы артистов о тяжелом материальном положении люди советуют им пойти работать и смотрят на кумиров с «нескрываемой и злорадной ухмылкой».

«Неужели никто не ждет их новых песен или даже просто появлений? И почему до кризиса они жили, как звезды? Но в один миг все улетучилось. Где их преданные поклонники?» — задался вопросом музыкант.

По мнению Шнурова, популярность большинства деятелей культуры представляет собой «фикцию и миф, которому они служат из последних „творческих“ сил».

«Я раньше задавался наивным вопросом — зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают? Для чего им видимость успеха, если его нет? — продолжил он. — Люди их вообще не интересуют. Зона их повышенного внимания и «творческой» одержимости — это, банально, бюджетные деньги и товарищи, их распределяющие».

Местом, где пересекаются «эстрада в перьях» и бюджетные деньги, музыкант назвал бесплатные для зрителей городские мероприятия.

«Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» — со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города». За свои кровные на эти «шоу» никто не пойдет», — считает Шнуров. — Этих липовых звезд кормят не зрители, а госзаказы на «голубых огоньках».

Федеральное музыкальное телевидение он также назвал «убогим», подчеркнув, что оно создано «не для людей».

«Тут иные задачи. Начальникам же для отчетности, да и так, для души, — мол, «звезда» у нас настоящая, прилагают скрины лайков и просмотров, да и мелькание в телеке на пользу, — заявил Шнуров. — А вы спрашиваете — почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл «че-нидь да как-нидь», главное, с «губером» потом посидеть, вот где нужно постараться. Поэтому и поддержки они от людей не дождутся. Вот и вся история. И пока такая «шушера» будет делать вид, что делает нам «искусство», ни о каком искусстве речи быть не может».

«Театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет! У футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб. А нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — отметил актер.

Ранее Пригожин рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии, упомянув «первую десятку» знаменитостей. В ответ Шнуров написал в Instagram едкое стихотворение, в котором попросил людей скинуться звездной семье на еду. Между ними разгорелся спор, в ходе которого Пригожин пытался доказать, что имел в виду начинающих музыкантов и актеров, а также артистов массовых сцен и цирка. Затем знаменитости обменялись высказываниями в адрес друг друга, после чего Шнуров заявил, что завершает спор, и назвал оппонента нецензурным словом.