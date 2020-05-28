Семенович пожаловалась на проблемы с весом

Певица и телеведущая Анна Семенович поправилась за период самоизоляции на пять килограммов и рассказала подписчикам, почему она никак не может сбросить вес.

«Для меня еда — это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова). А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день. Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс», — привели слова Анны Семенович на портале KP.RU.

Она отметила, что время самоизоляции для неё стало очень тяжёлым: были проблемы на работе, а также телеведущая чуть не потеряла близкого человека. При этом, Анна Семенович сообщила, что намерена взять себя в руки и похудеть.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог рассказал, почему люди быстро набирают вес на самоизоляции. Специалист считает, что причина для быстрого набора не в малоподвижности, а в стрессе, которые испытывают люди находясь долгое время в замкнутом пространстве.