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Семенович снова потолстела и призналась, почему не может похудеть 

News.ru и ещё 4 48 минут назад
Семенович пожаловалась на проблемы с весом
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Анна Семенович поправилась за период самоизоляции на пять килограммов и рассказала подписчикам, почему она никак не может сбросить вес.
«Для меня еда — это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова). А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день. Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс», — привели слова Анны Семенович на портале KP.RU.
Она отметила, что время самоизоляции для неё стало очень тяжёлым: были проблемы на работе, а также телеведущая чуть не потеряла близкого человека. При этом, Анна Семенович сообщила, что намерена взять себя в руки и похудеть.
Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог рассказал, почему люди быстро набирают вес на самоизоляции. Специалист считает, что причина для быстрого набора не в малоподвижности, а в стрессе, которые испытывают люди находясь долгое время в замкнутом пространстве.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович , Комсомольская правда
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