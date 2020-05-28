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Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство, — привели слова Татьяны Брухуновой на портале Starhit.ru.

Она также рассказала, как справляется с самоизоляцией и отсутствием возможности посещать культурные места.

На время карантина из моей жизни исчезли выставки, походы в театр и кино. Раньше я делилась впечатлениями об увиденном здесь с невероятным желанием и стремлением заинтересовать вас, пробудить в своих читателях охоту увидеть воочию то, что меня зацепило. Но сегодня реалии жизни сменили фокус, и я поняла, что кроме как рассказать о своём новом умении: как найти и выбрать качественный продукт онлайн мне особенно и нечего, — поделилась с подписчиками Татьяна Брухунова.