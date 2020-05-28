В первую очередь Брухунова выразила недоумение, почему недовольные ее жизнью подписчицы постоянно мониторят ее аккаунт в Instagram. При этом пользовательницы позволяют себе высказывать в адрес молодой пассии Петросяна нелицеприятные вещи, обвиняя ее в уводе юмориста от его четвертой жены Елены Степаненко

«Меня достали моралистки вроде вас! Отвалите уже от меня: леди совершенство!» — написала Брухунова, язвительно назвав своих оппоненток «правильными и идеальными».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова назвала Степаненко «диковиной четвертой женой» Петросяна. Реплика появилась в ответ на очередное обвинение в разрушении семьи артиста. Девушка напомнила, что у юмориста до Степаненко было три жены, при этом в одном из браков был рожден ребенок.