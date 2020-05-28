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«Отвалите от меня»: Брухунова дала отпор хейтерам 

Павел Тиунов и ещё 2 15 минут назад
Молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обрушилась с гневным комментарием на подписчиц, регулярно обвиняющих её в развале семьи юмориста, сообщает Starhit. Девушка назвала критиков «моралистками» и попросила оставить её в покое.
В первую очередь Брухунова выразила недоумение, почему недовольные ее жизнью подписчицы постоянно мониторят ее аккаунт в Instagram. При этом пользовательницы позволяют себе высказывать в адрес молодой пассии Петросяна нелицеприятные вещи, обвиняя ее в уводе юмориста от его четвертой жены Елены Степаненко.
«Меня достали моралистки вроде вас! Отвалите уже от меня: леди совершенство!» — написала Брухунова, язвительно назвав своих оппоненток «правильными и идеальными».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова назвала Степаненко «диковиной четвертой женой» Петросяна. Реплика появилась в ответ на очередное обвинение в разрушении семьи артиста. Девушка напомнила, что у юмориста до Степаненко было три жены, при этом в одном из браков был рожден ребенок.
Комментарии 15
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , StarHit
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