Молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обрушилась с гневным комментарием на подписчиц, регулярно обвиняющих её в развале семьи юмориста, сообщает Starhit. Девушка назвала критиков «моралистками» и попросила оставить её в покое.
В первую очередь Брухунова выразила недоумение, почему недовольные ее жизнью подписчицы постоянно мониторят ее аккаунт в Instagram. При этом пользовательницы позволяют себе высказывать в адрес молодой пассии Петросяна нелицеприятные вещи, обвиняя ее в уводе юмориста от его четвертой жены Елены Степаненко.
«Меня достали моралистки вроде вас! Отвалите уже от меня: леди совершенство!» — написала Брухунова, язвительно назвав своих оппоненток «правильными и идеальными».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова назвала Степаненко «диковиной четвертой женой» Петросяна. Реплика появилась в ответ на очередное обвинение в разрушении семьи артиста. Девушка напомнила, что у юмориста до Степаненко было три жены, при этом в одном из браков был рожден ребенок.