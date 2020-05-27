«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом 

Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . Актер, в свою очередь, в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе

Вчера Собчак опубликовала новый эпизод «Осторожно, Собчак». Его героем стал главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников . В ходе беседы с ним Собчак упомянула, что не считала брак с Виторганом ошибкой, когда выходила за него замуж, и не считает сейчас.

В свою очередь, медик в ходе шоу заявил, что считает, что за оскорбление можно убить, а также о том, что однажды в мире начнется настоящая эпидемия опасного вируса. По его словам, она начнется в Китае, но не известно когда, пойдет от свиней, будет переносится птицами, а летальность будет серьезной — миллионы людей уже в первые месяцы.