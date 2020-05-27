Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом 

Артём Кульша 2 часа назад
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
Фото: РИА Новости
Брак журналистки Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом не был ошибкой. Об этом сама Собчак заявила в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Актер, в свою очередь, в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе.
Вчера Собчак опубликовала новый эпизод «Осторожно, Собчак». Его героем стал главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. В ходе беседы с ним Собчак упомянула, что не считала брак с Виторганом ошибкой, когда выходила за него замуж, и не считает сейчас.
В свою очередь, медик в ходе шоу заявил, что считает, что за оскорбление можно убить, а также о том, что однажды в мире начнется настоящая эпидемия опасного вируса. По его словам, она начнется в Китае, но не известно когда, пойдет от свиней, будет переносится птицами, а летальность будет серьезной — миллионы людей уже в первые месяцы.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение