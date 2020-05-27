Названа причина ухода Гагариной от мужа 

Гагарина и Исхаков, как сообщал «Рамблер», поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. На прошлой неделе издание «Супер» сообщило, что певица и фотограф решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс. Тогда же «Комсомольская правда» сообщила, что они могли расстаться из-за напряженности Гагариной тем, насколько муж погружен в ее карьеру.

«Я была уверена, что она долго с ним не выдержит», —заявила сегодня Сазыкина.

По ее словам, Исхаков — занудный, несколько чопорный, домостроевец и большой чистюля. Он чрезмерно контролировал супругу, изводил нравоучениями и к тому же зарабатывает в разы меньше. Продюсер высказала мнение, что Гагарина могла уйти от мужа, потому что устала от него и переросла.