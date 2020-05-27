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Названа причина ухода Гагариной от мужа 

Артём Кульша 2 часа назад
Названа причина ухода Гагариной от мужа
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина ушла от мужа фотографа Дмитрия Исхакова, потому что тот был домашним тираном и мало зарабатывал. Об этом музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила «Комсомольской правде».
Гагарина и Исхаков, как сообщал «Рамблер», поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. На прошлой неделе издание «Супер» сообщило, что певица и фотограф решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс. Тогда же «Комсомольская правда» сообщила, что они могли расстаться из-за напряженности Гагариной тем, насколько муж погружен в ее карьеру.
«Я была уверена, что она долго с ним не выдержит», —заявила сегодня Сазыкина.
По ее словам, Исхаков — занудный, несколько чопорный, домостроевец и большой чистюля. Он чрезмерно контролировал супругу, изводил нравоучениями и к тому же зарабатывает в разы меньше. Продюсер высказала мнение, что Гагарина могла уйти от мужа, потому что устала от него и переросла.
«Ходят слухи, что у нее появился какой-то богатый поклонник», — заявила, в свою очередь, организатор концертов Наталья Субботина.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Олеся Сазыкина , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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