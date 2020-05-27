Нагиев поддержал Муцениеце после развода 

Муцениеце и Нагиев являются коллегами по проекту «Голос. Дети» на Первом канале. Девушка отметила, что никогда близко с шоуменом не общалась, но всегда восхищалась им: по ее словам, укрепиться и держаться на вершине шоу-бизнеса долгое время может далеко не каждый. Когда до Нагиева дошли слухи о разводе Муцениеце с Прилучным, он постарался поддержать актрису.

«Нагиев сказал: «Развод продлевает жизнь». Я его слова запомнила», — цитирует издание слова Агаты.

О планируемом разводе актерской четы, как сообщал «Рамблер», стало известно еще в феврале. Поначалу расставание артистов выглядело мирным, однако пару месяцев спустя Муцениеце обвинила супруга в регулярном пьянстве и рукоприкладстве.

По ее словам, причиной краха в семье стало неадекватное поведение мужа в нетрезвом состоянии: он якобы выгонял супругу из дома вместе с детьми. В настоящее время Прилучный и Муцениеце живут отдельно: он — в загородном доме, она вместе с детьми — в московской квартире.