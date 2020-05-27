Самбурская пожаловалась на мужчин 

Актриса Настасья Самбурская Instagram пожаловалась на мужчин, которые самоутверждаются за ее счёт. Артистка подчеркнула, что ее окружают представители сильного пола, таким образом компенсирующие свои неудачи и комплексы.

Самбурская подчеркнула, что у неё нет «большого и сильного дяди», который обеспечил бы ей «счастливую спокойную и сытую жизнь».

По ее словам, ей всего приходится добиваться большим трудом. При этом ни один мужчина, с которым она общается не может ее поддержать.

«Меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы. Я, наверное, очень плохой человек и заслуживаю такого?» — задалась вопросом артистка.

Звезда сериала «Универ» подчеркнула, что от этого ей «очень обидно». Самбурская назвала себя «в первую очередь женщиной», которой хочется спокойствия. Однако, чем упорнее она трудится, чтобы добиться спокойной обеспеченной жизни, тем сильнее на неё наседают «самоутверждающиеся за счёт женщин мужчины», отметила актриса.

«Я устала от борьбы», — резюмировала она.