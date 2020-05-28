Дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующих артистах.
«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир», — заявил он изданию «Собеседник».
По словам Куклачева, артисты «привыкли хапать миллионами», а многим людям «сейчас вообще кушать нечего».
Он призвал не обращать внимание на жалобы артистов и призвал их перестать петь под фонограмму.
«А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!» — возмутился дрессировщик.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин заявил, что артисты лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют из-за ограничений, введенных ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. О бедственном положении артистов ранее также заявляли певица Татьяна Буланова и танцовщик Сергей Глушко.