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«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир», — заявил он изданию «Собеседник».

По словам Куклачева, артисты «привыкли хапать миллионами», а многим людям «сейчас вообще кушать нечего».

Он призвал не обращать внимание на жалобы артистов и призвал их перестать петь под фонограмму.

«А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!» — возмутился дрессировщик.