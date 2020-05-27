Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отказал в помощи девочке из Нефтеюганска , которая страдает от спинальной мышечной атрофии.

Мама девочки Лейсан Александрова рассказала, что волонтёры обратились к звезде за помощью. Однако историк моды заявил, что не хочет помогать ребёнку, который из себя ещё ничего не представляет. Он готов помочь только своему коллеге Вячеславу Зайцеву , который находится в тяжёлом финансовом положении.

Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребёнок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребёнок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант, — написал Васильев в своей соцсети.

Общественность обрушилась с критикой в адрес телеведущего. После этого он удалил свои слова из Instagram.

Не ему решать, кому жить, а кому не жить. А ведь кто-то мог прислушаться к его словам, — отметила мама девочки в разговоре с «URA.ru».

Пока семье удалось собрать 14 миллионов рублей из 186. Эти средства необходимы, чтобы девочка смогла пройти курс лечения в Америке, где производят необходимое лекарство.