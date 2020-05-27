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Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев отказал в помощи больной девочке 

News.ru и ещё 1 15 минут назад
Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке
Фото: Instagram
Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отказал в помощи девочке из Нефтеюганска, которая страдает от спинальной мышечной атрофии.
Мама девочки Лейсан Александрова рассказала, что волонтёры обратились к звезде за помощью. Однако историк моды заявил, что не хочет помогать ребёнку, который из себя ещё ничего не представляет. Он готов помочь только своему коллеге Вячеславу Зайцеву, который находится в тяжёлом финансовом положении.
Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребёнок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребёнок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант, — написал Васильев в своей соцсети.
Общественность обрушилась с критикой в адрес телеведущего. После этого он удалил свои слова из Instagram.
Не ему решать, кому жить, а кому не жить. А ведь кто-то мог прислушаться к его словам, — отметила мама девочки в разговоре с «URA.ru».
Пока семье удалось собрать 14 миллионов рублей из 186. Эти средства необходимы, чтобы девочка смогла пройти курс лечения в Америке, где производят необходимое лекарство.
Как ранее писал NEWS.ru, Ольгу Бузову раскритиковали в Сети после того, как она выставила фотографии, сделанные специально ко Дню Победы. Пользователи сочли неуместной её фотосессию в военной форме с ярким макияжем. Пользователи обрушили на неё шквал негатива, назвав поведение певицы «кощунством». А историк моды Александр Васильев сравнил образ теледивы с внешним видом девушек из дома терпимости.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Александр Васильев , Вячеслав Зайцев , Ольга Бузова , Нефтеюганск
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