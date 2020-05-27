Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Панин обвинил Урганта в цензуре и назвал Россию «болотом» 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Фото: Instagram
Актер считает: телеканалы объявили ему бойкот за то, что он критикует политику Владимира Путина
42-летний актер рассказал в своем Инстаграм о том, что его имя перестали упоминать в связи с ролями в известных фильмах. Так, на днях в программе «Вечерний Ургант» («Первый канал») отмечали 15-летие фильма «Жмурки», в котором Панин сыграл главную роль. Однако, по словам актера, его имя даже не упомянули в программе. Причиной Алексей считает свою политическую позицию.
— Я напился вчера, не хотел с таким лицом показываться в эфире, но дико ржу, — признался Панин. — Упомянули всех артистов, кроме Алексея Панина. Главного героя, который в титрах идет первым и которого цитируют больше всего в стране, просто вычеркнули.
Панин сравнил свою историю с судьбами Савелия Крамарова и Олега Видова, которых перестали упоминать в титрах после того, как они уехали в Америку.
— Представляете, до какой степени докатилась наша страна, федеральные каналы, что из-за того, что я резко высказываюсь о путинской пропаганде, Путине и политике, мое имя боятся называть… Я давно знаю, что я в черных списках всех федеральных каналов. Раньше мне звонили каждые 20 минут и за хорошие гонорары приглашали на всякие ток-шоу. Сейчас я запрещен. Пойду-ка я выпью!
Панин до такой степени ощутил себя звездой теперь уже «черных списков», что даже сравнил себя с Навальным.
— Радует только одно, что меня больше ничего не связывает с этой страной, — сообщил актер, имея в виду Россию. — Я жду, когда откроются границы, чтобы моей ноги больше не было в этом болоте!
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ИД «Собеседник»: последние новости
Терешкович чуть не довела Гогена до инсульта, раздеваясь перед незнакомцами Терешкович чуть не довела Гогена до инсульта, раздеваясь перед незнакомцами "Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта "Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта "Шоу закончилось": вместо развода Джиган помирился с женой. Самойлова оттаяла "Шоу закончилось": вместо развода Джиган помирился с женой. Самойлова оттаяла
Комментарии 16
Шоу-бизнес , Олег Видов , Алексей Панин , Савелий Крамаров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве изменилась пропускная система
В Москве изменилась пропускная система
Уточнен график прогулок для москвичей
Уточнен график прогулок для москвичей
Шнуров сделал неожиданный вывод из спора с Пригожиным
Шнуров сделал неожиданный вывод из спора с Пригожиным
«Тварь, жулик, ничтожество, группенфюрер СБУ»
«Тварь, жулик, ничтожество, группенфюрер СБУ»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Путина снова заметили с ручкой
00:19
Путина снова заметили с ручкой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение