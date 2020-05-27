«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России

Актер считает: телеканалы объявили ему бойкот за то, что он критикует политику Владимира Путина

42-летний актер рассказал в своем Инстаграм о том, что его имя перестали упоминать в связи с ролями в известных фильмах. Так, на днях в программе «Вечерний Ургант» («Первый канал») отмечали 15-летие фильма «Жмурки», в котором Панин сыграл главную роль. Однако, по словам актера, его имя даже не упомянули в программе. Причиной Алексей считает свою политическую позицию.

— Я напился вчера, не хотел с таким лицом показываться в эфире, но дико ржу, — признался Панин. — Упомянули всех артистов, кроме Алексея Панина. Главного героя, который в титрах идет первым и которого цитируют больше всего в стране, просто вычеркнули.

Панин сравнил свою историю с судьбами Савелия Крамарова Олега Видова , которых перестали упоминать в титрах после того, как они уехали в Америку.

— Представляете, до какой степени докатилась наша страна, федеральные каналы, что из-за того, что я резко высказываюсь о путинской пропаганде, Путине и политике, мое имя боятся называть… Я давно знаю, что я в черных списках всех федеральных каналов. Раньше мне звонили каждые 20 минут и за хорошие гонорары приглашали на всякие ток-шоу. Сейчас я запрещен. Пойду-ка я выпью!

Панин до такой степени ощутил себя звездой теперь уже «черных списков», что даже сравнил себя с Навальным.