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СМИ: Ани Лорак лишила экс-мужа доли в компании, зарегистрированной в России 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Ани Лорак лишила экс-супруга доли в своей компании
Фото: РИА Новости
Певица Ани Лорак переоформила полностью на себя российскую компанию, в которой половина принадлежала ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Она развелась со своим супругом еще в прошлом году. Бракоразводный процесс проходил на Украине. Но в России осталась компания «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят средства за концерты артистки.
Сначала Ани Лорак зарегистрировалась в России как индивидуальный предприниматель, а затем полностью переоформила на себя всю компанию.
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Шоу-бизнес , Другое
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