Пелагея подала на развод 

Певица Пелагея официально подала на развод с мужем хоккеистом Иваном Телегиным . Об этом сообщает «СтарХит».

Пелагея и Телегин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Таисия, а в декабре 2019-го певица объявила о расставании с супругом и намерении развестись с ним. Позже стало известно, что Телегин ей изменял.

Вчера Пелагея официально подала документы на расторжение брака. При этом они были поданы ею не на мировой участок, а на судебный. «СтарХит» интерпретировал это таким образом, что супруги не смогли договориться друг с другом относительно некоторых вопросов, финансовых или имущественных, и будут решать их с помощью юристов. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.