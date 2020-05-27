Пелагея подала на развод 

Певица Пелагея официально подала на развод с мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом сообщает «СтарХит».
Пелагея и Телегин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Таисия, а в декабре 2019-го певица объявила о расставании с супругом и намерении развестись с ним. Позже стало известно, что Телегин ей изменял.
Вчера Пелагея официально подала документы на расторжение брака. При этом они были поданы ею не на мировой участок, а на судебный. «СтарХит» интерпретировал это таким образом, что супруги не смогли договориться друг с другом относительно некоторых вопросов, финансовых или имущественных, и будут решать их с помощью юристов. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.
Телегин — нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и сборной России. Он — обладатель Кубка Гагарина, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и олимпийский чемпион 2018 года. В настоящее время спортсмен встречается с бизнесвумен Марией Гончар.