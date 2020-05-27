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Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы 

Павел Тиунов 1 час назад
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Фото: РИА Новости
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, пара совсем не стеснялась своих отношений.
Поводом для того, чтобы окунуться в прошлое певицы, стали архивные снимки, которые «КП» предоставила светский фотограф Ирина Барышева. Журналистка отметила, что нашла фотографии начала «нулевых», на которых Бузова «официально тусуется» с Митрофановым. На опубликованной фотографии будущий беглый парламентарий нежно держит будущую звезду поп-сцены за талию.
Отмечается, что тогда роман Митрофанова с Бузовой особенно не скрывался. Депутат дарил участнице «Дома-2» дорогие подарки и всячески за ней ухаживал. При этом, судя по снимкам, девушка была совсем не против.
Алексей Митрофанов, как сообщал «Рамблер», с 2014 года проходит обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве у предпринимателя 200 тысяч долларов. Вскоре после лишения его депутатской неприкосновенности он бежал из России. В настоящее время предположительно проживает в Хорватии.
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Шоу-бизнес , Алексей Митрофанов , Госдума , Комсомольская правда
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