Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы 

Поводом для того, чтобы окунуться в прошлое певицы, стали архивные снимки, которые «КП» предоставила светский фотограф Ирина Барышева. Журналистка отметила, что нашла фотографии начала «нулевых», на которых Бузова «официально тусуется» с Митрофановым. На опубликованной фотографии будущий беглый парламентарий нежно держит будущую звезду поп-сцены за талию.

Отмечается, что тогда роман Митрофанова с Бузовой особенно не скрывался. Депутат дарил участнице «Дома-2» дорогие подарки и всячески за ней ухаживал. При этом, судя по снимкам, девушка была совсем не против.

Алексей Митрофанов, как сообщал «Рамблер», с 2014 года проходит обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве у предпринимателя 200 тысяч долларов. Вскоре после лишения его депутатской неприкосновенности он бежал из России. В настоящее время предположительно проживает в Хорватии.