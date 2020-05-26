Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началовой не стали устанавливать памятник из-за пандемии коронавируса 

News.ru 2 часа назад
Началовой не установили памятник из-за пандемии
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певице Юлии Началовой не стали устанавливать памятник из-за пандемии коронавируса. В середине марта исполнился ровно год со дня её смерти.
Предполагалось, что памятник установят сразу как только потеплеет — к маю. Но вмешался коронавирус. Из-за пандемии запрещены не только посещения кладбища, но и все работы там. Родным певицы пришлось с этим смириться. Не пойдут же они против закона? — цитирует сообщение «Собеседник.RU».
В феврале 2020 года родители Началовой опубликовали книгу о жизни певицы. По их словам, у артистки было предчувствие, что она рано уйдёт.
Как информировал NEWS.ru, Началова скончалась в возрасте 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
News.ru: последние новости
Расставшаяся с мужем Гагарина рассказала, как переживает непростой период Расставшаяся с мужем Гагарина рассказала, как переживает непростой период Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
«У нас всех в жизни это в первый раз»
00:16
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Политика
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение