Началовой не установили памятник из-за пандемии

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Певице Юлии Началовой не стали устанавливать памятник из-за пандемии коронавируса. В середине марта исполнился ровно год со дня её смерти.

Предполагалось, что памятник установят сразу как только потеплеет — к маю. Но вмешался коронавирус. Из-за пандемии запрещены не только посещения кладбища, но и все работы там. Родным певицы пришлось с этим смириться. Не пойдут же они против закона? — цитирует сообщение «Собеседник.RU».

В феврале 2020 года родители Началовой опубликовали книгу о жизни певицы. По их словам, у артистки было предчувствие, что она рано уйдёт.

Как информировал NEWS.ru, Началова скончалась в возрасте 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность.