Имущество «двойника» Заворотнюк арестовали 

В марте, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актер Сергей Жигунов мог уйти от жены актрисы Веры Новиковой к Ворожбит. Средства массовой информации обратили внимание на сходство его вероятной любовницы с Заворотнюк, с которой артист встречался во второй половине 2000-х годов.

По информации «Комсомольской правды», в 2019 году «двойник» Заворотнюк развелась с мужем бизнесменом Виктором Сухановым и начала делить с ним совместно нажитое имущество.

Экс-супруг потребовал от нее возмещения почти трех миллионов рублей — половины средств, уплаченных по ипотечному займу, — а также ходатайствовал об аресте до окончания разбирательств имущества Ворожбит — автомобиля «Лексус НХ 200» (Lexus NX 200) и квартиры в Находке. Суд удовлетворил ходатайство.