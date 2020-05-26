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Имущество «двойника» Заворотнюк арестовали 

Артём Кульша 31 минуту назад
Имущество «двойника» Заворотнюк арестовали
Фото: @vikavorozhbit
Суд арестовал автомобиль и квартиру «двойника» актрисы Анастасии Заворотнюк журналистки Виктории Ворожбит. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В марте, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актер Сергей Жигунов мог уйти от жены актрисы Веры Новиковой к Ворожбит. Средства массовой информации обратили внимание на сходство его вероятной любовницы с Заворотнюк, с которой артист встречался во второй половине 2000-х годов.
По информации «Комсомольской правды», в 2019 году «двойник» Заворотнюк развелась с мужем бизнесменом Виктором Сухановым и начала делить с ним совместно нажитое имущество.
Экс-супруг потребовал от нее возмещения почти трех миллионов рублей — половины средств, уплаченных по ипотечному займу, — а также ходатайствовал об аресте до окончания разбирательств имущества Ворожбит — автомобиля «Лексус НХ 200» (Lexus NX 200) и квартиры в Находке. Суд удовлетворил ходатайство.
«Они расстались не очень хорошо — Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову», — сообщил изданию осведомленный собеседник.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова
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