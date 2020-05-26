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Жених Бузовой похвастался дорогим автомобилем 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Жених Бузовой похвастался дорогим автомобилем
Фото: ТАСС
Блогер Давид Манукян заявил в своем Instagram, что купил новый автомобиль, который он назвал «первым в России».
«Знаете, что я сейчас делаю? Я смотрю на самую *** (обалденную. — Прим. ред.) тачку, и она у нас первая в России, и она моя!» — рассказал возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
При этом блогер отказался показывать, что же за машину купил.
По данным «СтарХит», интернет-пользователи уже выяснили, что Давид Манукян мог приобрести BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей. К такому выводу фанаты пришли после видео, опубликованного другом Манукяна, блогером Эриком Давидовичем.
«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова подтвердила отношения с Давидом Манукяном. Пара вместе отдохнула в Таиланде. При этом блогеру пришлось отвечать на обвинения в том, что отдых оплачивала его девушка.
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