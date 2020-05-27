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«Собака лает, караван идет»: Лоза ответил Кикабидзе 

Мария Иванова 56 минут назад
Лоза ответил Кикабидзе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о российской политике и призвал не обращать на грузинского артиста внимания. Об этом сообщает РИА ФАН.
Как писал «Рамблер», ранее Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, только если политика страны изменится. Он назвал Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но посетовал, что политики этой страны продолжают «играться в завоевателей».
Лоза призвал не реагировать на заявления о России, сделанные жителями других стран. Он отметил, что, к примеру, в США Россию называют «империей зла».
«Что ж, теперь всех американцев будем перебирать? И каждому отвечать, что ли? Есть хорошая русская пословица: «Cобака лает, караван идет», — заключил он.
По его мнению, Кикабидзе не читал книг по истории, поэтому не знает, сколько Россия сделала для Грузии. Также Лоза заявил, что власти России могли бы ввести войска в Грузию, но этого не сделали.
«Ни одной пяди грузинской земли не было аннексировано или отрезано. Что Кикабидзе ерунду-то болтает?» — сказал он.
Также Лоза обратил внимание на возраст актера, которому в июле исполнится 82 года.
«Есть очень много старческих заболеваний, связанных с расстройством психики. И мы не знаем, в каком состоянии сейчас Кикабидзе», — отметил музыкант.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Вахтанг Кикабидзе
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