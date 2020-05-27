Лоза ответил Кикабидзе

Как писал «Рамблер», ранее Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, только если политика страны изменится. Он назвал Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но посетовал, что политики этой страны продолжают «играться в завоевателей».

Лоза призвал не реагировать на заявления о России, сделанные жителями других стран. Он отметил, что, к примеру, в США Россию называют «империей зла».

«Что ж, теперь всех американцев будем перебирать? И каждому отвечать, что ли? Есть хорошая русская пословица: «Cобака лает, караван идет», — заключил он.

По его мнению, Кикабидзе не читал книг по истории, поэтому не знает, сколько Россия сделала для Грузии. Также Лоза заявил, что власти России могли бы ввести войска в Грузию, но этого не сделали.

«Ни одной пяди грузинской земли не было аннексировано или отрезано. Что Кикабидзе ерунду-то болтает?» — сказал он.

Также Лоза обратил внимание на возраст актера, которому в июле исполнится 82 года.