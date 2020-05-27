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Жена Щербакова обвинила вдову Караченцова во лжи 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Фото: РИА Новости
Актриса Людмила Поргина врет, что сидит без денег. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила актриса Татьяна Бронзова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Поргина заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сидит без денег в двухэтажном особняке с сыном, невесткой, внуками, шестью кошками, четырьмя попугаями и собакой и ужасается, видя размер налогов, которые ей необходимо заплатить.
«Денег не хватает на все это», — посетовала она.
В свою очередь, Бронзова заявила, что слова коллеги о том, что та сидит без денег, странные и неправда.
По ее словам, Поргина, высока вероятность, получает пенсию в размере примерно 50 тысяч рублей в месяц, так как является Заслуженной артисткой России.
«Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать», — добавила актриса.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», музыкального продюсера Иосифа Пригожина заявил, что артисты лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют из-за ограничений, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес , Другое , Людмила Поргина , Татьяна Бронзова , Иосиф Пригожин
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