Жена Щербакова осудила вдову Караченцова

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Поргина заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сидит без денег в двухэтажном особняке с сыном, невесткой, внуками, шестью кошками, четырьмя попугаями и собакой и ужасается, видя размер налогов, которые ей необходимо заплатить.

«Денег не хватает на все это», — посетовала она.

В свою очередь, Бронзова заявила, что слова коллеги о том, что та сидит без денег, странные и неправда.

По ее словам, Поргина, высока вероятность, получает пенсию в размере примерно 50 тысяч рублей в месяц, так как является Заслуженной артисткой России.

«Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать», — добавила актриса.