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Ренату Литвинову взволновала перспектива быть чипированной 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Литвинова рассказала о сне про чипирование
Фото: globallookpress.com
Все чаще в комментариях пользователей Сети появляются мысли о том, что население Земли хотят чипировать. Даже Никита Михалков в одном из выпусков своей программы «Бесогон ТВ» рассказал, почему миллиардеру Биллу Гейтсу якобы выгодно чипировать людей.
Некоторые относятся с сарказмом к этой идее, но не забывают ее. Недавно Рената Литвинова поделилась, что видела во сне, как в нее вживили чип.
Актриса призналась, что идея всеобщего чипирования ей не близка, но странный сон удивил знаменитость.
«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же», — делится с подписчиками Литвинова.
Она поинтересовалась у пользователей, как относиться к этой теме: всех оцифровать, как на «карте мародеров»?
Подписчики возмутились подобной перспективой, а кое-кто усомнился, что Литвинова могла додуматься сама до такой мысли. Подобные признания более подходят другой медийной личности.
«Виктория Боня, отдай Ренате телефон», — тут же появился комментарий под постом.
Напомним, ранее телеведущая поделилась своими соображениями на тему чипирования. Она почти уверена, что именно эту цель пытаются реализовать, вводя обязательную вакцинацию против CoViD-19, пишет сайт Актуальные новости.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Виктория Боня , Рената Литвинова , Никита Михалков
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