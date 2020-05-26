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«Было страшно»: Барабаш перенёс два инсульта подряд 

Вероника Полынина 37 минут назад
«Было страшно»: Барабаш перенёс два инсульта подряд
Фото: Instagram
Актер Алексей Барабаш рассказал в программе «Судьба человека» о перенесенных инсультах.
42-летний Барабаш признался, что два года назад в течение четырех дней у него дважды случился инсульт.
«Однажды я проснулся, а правую часть моего тела парализовало. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Для меня это был шок. Мне было страшно», — приводит слова артиста издание News.ru.
По словам Алексея, рядом с ним была его девушка, и они вовремя успели добраться до больницы.
Через три дня у него снова случился инсульт, а через полтора месяца он уже вернулся к работе.
Барабаш отмечает, что случившееся стало для него «мощным потрясением». По его словам, он уже мысленно себя похоронил, но смог вернуться к прежней жизни благодаря большой любви к жизни и везению.
Как сообщал «Рамблер», Алексей Барабаш снимался в фильмах «Бедный, бедный Павел», «Питер FM», «Краткий курс счастливой жизни», «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева», «Маленькие трагедии», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Охота на певицу», «Джульбарс» и др.
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Шоу-бизнес , Алексей Барабаш
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