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Киркоров «помыл зеркало» и прославился в TikTok 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Киркоров «помыл зеркало» и прославился в TikTok
Фото: globallookpress.com
Российский певец Филипп Киркоров решил покорить социальную сеть TikTok. Он загрузил туда видео и сразу же стал настоящей звездой для тинейджеров.
Ролик с участием поп-короля собрал 2 миллиона просмотров за один час. Артист дебютировал в сети с роликом в рамках челленджа #wipeitdownchallenge. Суть заключается в том, что нужно помыть зеркало в меняющихся образах. Для этого Киркоров воспользовался огромным беретом, оранжевым рыцарским шлемом и фирменной короной.
Спасибо, Филипп, за позитив! Мы всегда ждём вас, — написал один из подписчиков музыканта под его постом в Instagram.
Ранее король российской эстрады снял жёсткое и местами непристойное видео, высмеяв современные челленджи, в которых молодые люди идут на всякие непотребства ради денег. Сначала певец высмеял себя за разного рода рекламу — от средств от запора до собачьего корма, а после подвёл историю к челленджам.
Как писал NEWS.ru, поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 тысяч рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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