Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд 

Lenta.ru 2 часа назад
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Лидер группы «Ленинград» предположил, что главный вывод, который можно сделать из его конфликта с шоуменом, заключается в том, что в России аудитория не поддерживает популярных исполнителей.
«На жалобы о тяжелом материальном положении слышат в ответ в лучшем случае: "****** работать". А в худшем… нет, не пропустит цензура», — отметил он, пояснив, что на фоне пандемии коронавируса многие преданные поклонники артистов не хотят оказывать им никакой поддержки.
«Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних "творческих" сил», — заявил Шнуров.
По его мнению, звезд не интересуют слушатели. Вместо этого они нацелены на людей, распределяющих бюджетные деньги.
«Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.
Он добавил, что именно этой системой можно объяснить «убогое федеральное музыкальное телевидение» и «унылые концерты».
Конфликт Шнуров и Пригожина начался после интервью продюсера, в котором он сказал, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Путин объявил новую дату парада Победы Путин объявил новую дату парада Победы Раскрыт способ наживы на имени Адольфа Гитлера Раскрыт способ наживы на имени Адольфа Гитлера В России у кошки диагностировали коронавирус В России у кошки диагностировали коронавирус
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение