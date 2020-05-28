Рудковская представила новый вариант сервировки стола

Яркие, шикарные, с антикварным серебром или современным люксом, лаконичные или роскошные — Яна Рудковская не перестает удивлять многих поклонников видами сервировки своих завтраков. Светская львица и продюсер уже очень давно ведет постоянную рубрику в микроблоге в Instagram и без устали креативит, каждый раз находя что-то новое в украшении утреннего стола.

Вот и сейчас звезда глянца продемонстрировала великолепный стол, который украсил шикарный букет кустовых роз и ананас. Цвет свежей зелени, перекликающийся с яркостью спелых ягод и овощным салатом, оттенило обилие белого цвета — в итоге получилось довольно минималистично и вместе с тем шикарно.

«Как всегда очень красиво», «Смотреть приятно, да и какое-то разнообразие», «Нежно и изысканно», «Ах, эти белые розыыыы», — поспешили отметить некоторые.