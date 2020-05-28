Рудковская представила новый вариант сервировки стола

Яркие, шикарные, с антикварным серебром или современным люксом, лаконичные или роскошные — Яна Рудковская не перестает удивлять многих поклонников видами сервировки своих завтраков. Светская львица и продюсер уже очень давно ведет постоянную рубрику в микроблоге в Instagram и без устали креативит, каждый раз находя что-то новое в украшении утреннего стола.
Вот и сейчас звезда глянца продемонстрировала великолепный стол, который украсил шикарный букет кустовых роз и ананас. Цвет свежей зелени, перекликающийся с яркостью спелых ягод и овощным салатом, оттенило обилие белого цвета — в итоге получилось довольно минималистично и вместе с тем шикарно.
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Доброе утро) Розы прекрасные от друзей с которыми мы скоро сделаем супер -шоу, а это звёзды мирового уровня! Я уже в предвкушении и приступила к работе! Это будет грандиозно, надеюсь новогодние шоу все таки у всех состоятся и дети смогут увидеть любимых героев 💛 🍍 #рубрикамоизавтраки PS Сегоднв разыгрываем роскошные босоножки от @jimmychoo и @oxana_bondarenko и денежный приз 10 тыс. от меня, проверьте Ваши подписки. Правила не меняются, 10 комментарий после моего Стоп!Разыгрываем традиционно вечером)
«Как всегда очень красиво», «Смотреть приятно, да и какое-то разнообразие», «Нежно и изысканно», «Ах, эти белые розыыыы», — поспешили отметить некоторые.
Отметим, что Рудковская также с удовольствием делится видеоконтентом. Например, звезда Instagram и TikTok поделилась роликом, на котором вместе с супругом Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей зажгла под ритмичную мелодию.