Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Крабовый король» Кан рассказал, для чего предложил сделку Собчак 

Ura.Ru 29 минут назад
«Крабовый король» рассказал о сделке с Собчак
Фото: РИА Новости
Журналисту и телеведущей Ксении Собчак предложили купить доли в компаниях по добыче крабов для того, чтобы она сыграла роль медийного ресурса. Ожидалось, что Собчак смогла бы донести до чиновников, что крабовые компании — это законопослушный бизнес. Об этом заявил предприниматель Олег Кан, известный также как «крабовый король».
Ранее стало известно, что Собчак договорилась о приобретении 40% долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монероне». Однако суд не дал зарегистрировать эту сделку, арестовав доли на основании уголовных дел против Кана.
Как рассказал сам Кан, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев. Эта идея пришла к нему после осознания того, что в компаниях есть проблемы. Собчак была приглашена в качестве инвестора.
«Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес», — сообщил Кан изданию «Ведомости».
Кроме того, он отметил, что благодаря этой сделке «шум вышел на другой уровень», и появился шанс, что следователи объективно подойдут к проблеме компаний.
По словам Кана, сейчас он не управляет компаниями КУК и «Монерон». Однако обе эти компании проходят по уголовному делу бизнесмена, которого следствие считает причастным к контрабанде и убийству предпринимателя Валерия Пхиденко. Сам Кан считает, что эти уголовные дела являются заказными и были возбуждены в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Ura.Ru: последние новости
Шнуров ответил на обещание Пригожина поговорить по-мужски. «Хамством пробивает днище» Шнуров ответил на обещание Пригожина поговорить по-мужски. «Хамством пробивает днище» Шнуров рассказал о самоизоляции, сравнив себя с Робинзоном. «Складки живота мне как зарубки» Шнуров рассказал о самоизоляции, сравнив себя с Робинзоном. «Складки живота мне как зарубки» Пригожин пообещал Шнурову «мужскои? разговор» из-за бедных артистов Пригожин пообещал Шнурову «мужскои? разговор» из-за бедных артистов
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Соглаев , Ксения Собчак , Роснефть , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Опальный олигарх попал в больницу «Матросской Тишины»
Опальный олигарх попал в больницу «Матросской Тишины»
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
Видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
00:56
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
Шоу-бизнес
Крым оценил идею Украины о платном въезде
00:58
Крым оценил идею Украины о платном въезде
Политика
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение