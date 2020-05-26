«Крабовый король» рассказал о сделке с Собчак

Журналисту и телеведущей Ксении Собчак предложили купить доли в компаниях по добыче крабов для того, чтобы она сыграла роль медийного ресурса. Ожидалось, что Собчак смогла бы донести до чиновников, что крабовые компании — это законопослушный бизнес. Об этом заявил предприниматель Олег Кан, известный также как «крабовый король».

Ранее стало известно, что Собчак договорилась о приобретении 40% долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монероне». Однако суд не дал зарегистрировать эту сделку, арестовав доли на основании уголовных дел против Кана.

Как рассказал сам Кан, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев . Эта идея пришла к нему после осознания того, что в компаниях есть проблемы. Собчак была приглашена в качестве инвестора.

«Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес», — сообщил Кан изданию «Ведомости».

Кроме того, он отметил, что благодаря этой сделке «шум вышел на другой уровень», и появился шанс, что следователи объективно подойдут к проблеме компаний.

По словам Кана, сейчас он не управляет компаниями КУК и «Монерон». Однако обе эти компании проходят по уголовному делу бизнесмена, которого следствие считает причастным к контрабанде и убийству предпринимателя Валерия Пхиденко. Сам Кан считает, что эти уголовные дела являются заказными и были возбуждены в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России.