«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове

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«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о конфликте со Шнуровым 

РИА Новости 1 час назад
Продюсер Иосиф Пригожин написал стихотворение о конфликте с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
"Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! // (Не знаю как тебя назвать) // Ты для меня всегда был Шкуров", — говорится в записи продюсера в инстаграме (оригинальная орфография и пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
Шнуров ответил Пригожину
Как отмечается в стихотворении, раньше Шнуров "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". При этом, по словам Пригожина, "пропитый до трещин лик" музыканта "стал заметен".
"То ты на Первом лижешь руку, // То на Втором лизнул башмак, // Потом у Познера по мукам, // И стало ясно, кто дурак", — написал продюсер, спросив у артиста, в каких случаях он "бывает честен".
В последних строках Пригожин заявил, что отвечать на выпады Шнурова в стихотворной форме "слишком много чести".
Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после того, как Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды практически бедствуют из-за отмены выступлений в связи с распространением коронавируса. Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, а когда тот попытался оправдаться, вновь раскритиковал Пригожина. После этого продюсер подчеркнул, что лидеру "Ленинграда" не избежать "мужкого разговора", так как Шнуров в своих стихах упомянул его жену певицу Валерию.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин , Валерия , Госдума
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