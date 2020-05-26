«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове

Продюсер Иосиф Пригожин написал стихотворение о конфликте с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
"Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! // (Не знаю как тебя назвать) // Ты для меня всегда был Шкуров", — говорится в записи продюсера в инстаграме (оригинальная орфография и пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
Как отмечается в стихотворении, раньше Шнуров "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". При этом, по словам Пригожина, "пропитый до трещин лик" музыканта "стал заметен".
"То ты на Первом лижешь руку, // То на Втором лизнул башмак, // Потом у Познера по мукам, // И стало ясно, кто дурак", — написал продюсер, спросив у артиста, в каких случаях он "бывает честен".
В последних строках Пригожин заявил, что отвечать на выпады Шнурова в стихотворной форме "слишком много чести".
Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после того, как Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды практически бедствуют из-за отмены выступлений в связи с распространением коронавируса. Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, а когда тот попытался оправдаться, вновь раскритиковал Пригожина. После этого продюсер подчеркнул, что лидеру "Ленинграда" не избежать "мужкого разговора", так как Шнуров в своих стихах упомянул его жену певицу Валерию.